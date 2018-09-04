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Düzce'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:47 | Son Güncelleme

Düzce'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra kendisininden haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu Rabia Dur için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Asar köyünde yaşayan 12 yaşındaki Dur, dün köyün yakınında hayvan otlatmak için evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Dur, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Arama çalışmalarında başarılı olamayan Dur'un yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevre araması yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesinin ardından Dur'u köyün yakınındaki kırsal alanda görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine arama çalışmalarını bu bölge üzerinde yoğunlaştıran AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ormanlık alana girdi.

Drone desteği ile havadan, "Ekin" isimli arama kurtarma köpeği ile karadan yürütülen arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Öte yandan, kayıp olan kız çocuğunun ailesinin, dün gece çocukları ile mesajlaştıklarını ancak kısa bir süre sonra iletişimin kesildiği yönünde ifade verdiği belirtildi.

Bu arada kız çocuğunun, köy halkı tarafından sokak aralarında görüldüğü bilgisine ulaşan jandarma, köy camisinin minaresinden anons yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma Düzce Yığılca

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