Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

VALİ DAĞLI UĞURLU KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Düzce'de afet bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Zülküf Dağlı, helikopter ile Uğurlu köyüne geldi. Dağlı'ya Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de eşlik etti. Köydeki mağdurları ziyaret eden Vali Dağlı, talepleri dinledi. Daha sonra Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Dağlı, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Can kaybımız bizi gerçekten yaralayan konu. Onlardan birisini dün bulduk. İnşallah diğerlerini de yakın zamanda buluruz. Bütün temennimiz çabamız bu. 250 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Tüm teknik imkanları, personeli, arama köpekleri, hava araçları ve botlarımızla çalışıyoruz. İnşallah onları buluruz. Tüm çabamız bunun üzerine. Uğurlu köyüne geldik milletvekilimiz ve arkadaşlarımızla. Uğurlu köyümüz 300 hanelik büyük bir köy. Burada maddi hasar çok fazla. Özellikle içme suyu birincil ihtiyaç, temiz su ihtiyacı için şebeke suyunu en kısa zamanda faaliyete geçirmek aşamasındayız. Ayrıca kanalizasyon ihtiyacı var. Kanalizasyon tıkanmış ve parçalanmış halde tamamen" diye konuştu.

'BURAYA ÖZEL BİR UYGULAMA KESİNLİKLE YAPILACAK'

Bölgedeki çok sayıda tavuk çiftliğinde bulunan binlerce tavuğun sel felaketi nedeniyle telef olduğunu belirten Vali Dağlı, "Burada tavuk çiftliklerimiz vardı. Buradaki tavuklarımız telef oldu. Bunların ilaçlanması, gömülmesi önemli. Çünkü salgın bir hastalığa yol açmamalı. Bunların ilaçlanması yapılacak. Ayrıca bütün köyün ilaçlanması da yapılacak. Bunların hepsini kısa sürede yapacağız. Dere yatağı konusu önemli. Burada Devlet Su İşleri'nin birincil görevi. Onlar başladılar çalışmaya ve yakın zamanda da toparlayacaklar. İnşallah bunları yapacağız. Devletimiz büyük, devletimizin bunların hepsine gücü yeter. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz de çıkacak hasarla ilgili. Buraya özel bir uygulama kesinlikle yapılacak. Zarar ziyanlar tamamen giderilecek. Vatandaşımız rahat olsun. Burada, gerek kümeslerinde olsun, gerek büyükbaş hayvanlarda olsun, gerek evlerinde olsun vatandaşımızın tüm zararları kısa sürede karşılanacak" dedi.

'TÜM ÇALIŞMALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ, HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN'

Vali Dağlı, "İnşallah biz bunları kısa zamanda yapmak için devletimizin tüm birimleriyle milletvekillerimizle, yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi bir üs bölgesi haline getirdik burayı. Düzce Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi yine bu 3 köyümüzde irtibat hızlı olsun, organizasyon hızlı olsun manasında kurduk. Tüm bu çalışmaları hızlı bir şekilde yapacağız, tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun" diye konuştu.

Ardından bir süre daha beraberindekilerle Uğurlu köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dağlı, geldiği helikoptere binerek, selden etkilenen diğer bölgeleri ziyaret için buradan ayrıldı.

