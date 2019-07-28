Düzce'de kayıp Kağan ve Sinem'i arama çalışmaları sürüyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de selde kaybolan Kağan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ın (7) aranmasına yeniden başlandı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, arama faaliyetine katılacak ekipleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Düzce’de sel felaketinde kaybolan 7 kişiden 5’inin cansız bedenine ulaşıldu. Kayıp olan Kağan Töngel ve Sinem Kaplanı ise arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama çalışmalarına Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipleri katılıyor Kaybolan çocukların denize sürüklenebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ve helikopterler, 21 kilometrelik hatta hem su altı hem de karadan çalışmaları sürdürüyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye giderek kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarına katılan arama ve kurtarma ekiplerini ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı.

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