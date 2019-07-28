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Düzce'de kayıp Kağan ve Sinem'i arama çalışmaları sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

SİNEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cenazesi, arama kurtarma ekiplerince Uğurlu köyü çıkışında Kozluk Kapısı mevkiinde bulundu.

Düzce'de kayıp Kağan ve Sinem'i arama çalışmaları sürüyor (2)

SİNEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cenazesi, arama kurtarma ekiplerince Uğurlu köyü çıkışında Kozluk Kapısı mevkiinde bulundu. Selde ölü sayısı 6'ya yükselirken, kaybolan Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları devam ediyor.
Akçakoca'da 17 Temmuz Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Esmahanım köyü oldu. Köyde sel sularına kapılan Fatma Töngel'in (42) cenazesi geçen hafta cuma günü, pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), pazartesi Sanem Kaplan'ın (7), salı günü ise Nilgün Kaplan (43) ve kızı Funda Kaplan'ın (10) cansız bedenleri bulundu. İkiz kardeş olan Avni Akyol İlkokulu öğrencileri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın birinci sınıf eğitimlerini tamamladıkları öğrenildi.
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