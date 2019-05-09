Düzce'de kereste yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde devrilen kereste yüklü traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Alkan'ın kullandığı kereste yüklü traktör, ilçeye bağlı Karakaş köyünde köprüden geçerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Römork ve köprü koruma demirleri arasında sıkışan Hasan Alkan (40) ve Şinasi Çakmak (43), olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personeli yaptığı incelemede Şinasi Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve Hasan Alkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasan Alkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şinasi Çakmak'ın cesedi, savcılığın incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Kaza yapanlar muhabirin akrabası çıktı

Öte yandan kazayı öğrenerek haber amaçlı bölgeye giden Anadolu Ajansı (AA) Yığılca muhabiri Gökhan Alkan, kaza yapanların amca çocukları Ayhan ve Hasan Alkan ile teyzesinin eşi Şinasi Çakmak olduğunu öğrendi.

Büyük üzüntü yaşayan Alkan'ı, vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

