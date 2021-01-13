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Düzce’de kumarhaneye çevrilen eve baskın

13.01.2021 22:23 | Son Güncelleme:
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Düzce’de kumarhaneye çevrilen eve baskın

Düzce’de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa cezai işlem uygulanırken, evde ruhsatsız silah ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri eve baskın düzenledi.

Düzce’de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa cezai işlem uygulanırken, evde ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri eve baskın düzenledi. Ev ortamını kumarhaneye çeviren 8 kişiyi suçüstü yakalayan polis ekipleri, şahıslara 3 bin 150’şer liradan 25 bin 200 lira idari para cezası kesti. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ev zabıta ekiplerince mühürlenirken ev sahibi ise kumar oynanması için yer sağlamaktan gözaltına alındı.

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