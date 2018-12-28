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Düzce'de kurum ve okul müdürlerine inovatif yönetici eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu" programı kapsamında, yenilikçi anlayışın eğitimdeki yerini aktarmayı amaçlayan seminerler düzenleniyor - İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit: - "İlk eğitimlerimizi tamamladık, şu an ilçelerdeki okul müdürlerimize eğitim veriyoruz"

Düzce'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan "2023 Eğitim Vizyonu" programı kapsamında kurum ve okul müdürlerine "İnovatif Yönetici Eğitimi" veriliyor.

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansınca (MARKA) desteklenen eğitimlerde, eğitim öğretimde kurumsal kapasitenin arttırılması amacıyla tüm okul ve kurum müdürlerine "Bilge Liderlik Akademisi" adıyla seminerler düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıkça açıklanan "2023 Eğitim Vizyonu" ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Vizyon çerçevesinde hızlı bir program yaptıklarını aktaran Yiğit, "Bakanlığımız gelecek dönemde, yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin yüksek lisans yapabilmelerine imkan sağlayacak hem de bu konuyu destekleyecek. Biz vizyon çerçevesinde MARKA ve Düzce Valiliği ortaklığında yöneticilerimize eğitim programı hazırladık, buna da 'Bilge Liderlik Akademisi' dedik. İlk eğitimlerimizi tamamladık, şu an ilçelerde bulunan okul müdürlerimize eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Eğitimlerde, yönetim yapısına ilişkin önemli bilgilerin aktarıldığını kaydeden Yiğit, şunları kaydetti:

"Eğitimin temel çerçevesinde müdürlerimizin daha yenilikçi olabilmeleri, yeni projeler üretebilmeleri, 2023 Eğitim Vizyonu'yla uyumlu kafa yapılarına sahip olabilmelerini istiyoruz. Dünya her gün değişiyor. Okullarımızda nasıl bir eğitim ortamı olmalı, okul kültürü ve iklimi nasıl olmalı gibi konularda çok farklı eğitimler veriyoruz."

Yiğit, eğitimlere farklı bakış açıları ile devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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