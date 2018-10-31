Düzce'de mezarların taşınması tartışması

Mezarda yakını bulunanlardan Nursel Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanıdıklarının haber vermesi üzerine mezarlığa geldiğini belirterek, "Ölümüzün bize sorulmadan kaldırıldığını gördük. Onların hiçbir şeyi ama benim dedem. Bazılarının babaları, akrabaları. Biz kaldırılmasın demiyoruz. Yol da geçiyor olabilir, saygı duyuyorum. Sadece üzüldüğümüz nokta, bize neden haber verilmiyor?" diye konuştu.

Gülşen Geçici de "Buradaki insanlara sormadan bir ağaç dahi kesemiyoruz. Neden hiç kimsenin haberi yok? Borcumuz olunca aranıyor da bu durumda neden arayan yok? Babamın mezarı haber verilmeden çıkartıldı." şekliden konuştu.

- "Yanlış anlaşılma yaşandı"

Park ve Bahçeler Müdürü Numan Şirin ise yola 5 metre cephesi olan mezarlıkta bazı mezarların izin alınarak şekilde çıkartıldığını söyledi.

Yanlış bir anlaşılma yaşandığını belirten Şirin, şunları kaydetti:

"İzin alınan 4 ailenin mezarlarını çıkartırken, diğer vatandaşlara da 'mezarlarınız çıkartılıyor' şeklinde haber verilince hepsini taşıyormuş intibası oluştu. Bir mezarı taşırken yandaki kabirden de kemikler ortaya çıktı. Kaybolmaması içinde aldık. Daha sonra cenazenin yakınları geldi ve defnedilmesini istedi. Biz de tekrar aynı yere defnettik. Mezarlara dokunulamaz ve zarar verilemez. Biz onların acılarını arttırmak değil, ortak olmak adına tekrardan defin işlemini gerçekleştirdik."

