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Düzce'de mezarlıktaki izinsiz kazı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı, bir şüpheli ise CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünde Düzce'deki konaklama alanına gübre dökülmesine ilişkin hakkındaki 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı

Düzce'de bir mezarlıkta iş makinesiyle kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri, CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünde Düzce'deki konaklama alanına gübre dökülmesine ilişkin hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Çakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan İ.Ç, A.K, D.B. ve T.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K, D.B. ve T.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. İ.Ç. ise CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünde Düzce'deki konaklama alanına gübre dökülmesine ilişkin dava kapsamında "zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek" suçundan hakkındaki 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kaçak kazı

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