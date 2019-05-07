Düzce'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Yalçın idaresindeki 81 AT 444 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Hecinler mevkisinde, karşı yönden gelen Zafer İntepe yönetimindeki 81 AD 367 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada her iki araç da savrularak ters döndü ve sürücüler içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarılan sürücüler, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayhan Yalçın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zafer İntepe'nin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yalçın'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

