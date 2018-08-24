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Düzce'de modifiye araçlar trafikten men edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü modifiye araçlara karşı mücadele başlattı.

Düzce'de modifiye araçlar trafikten men edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü modifiye araçlara karşı mücadele başlattı. 1 aylık uygulamada 200'e yakın motosiklet ve 150'ye yakın otomobil trafikten men edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü modifiye edilmiş motosiklet ve araçlara yönelik uygulamada bulunuyor. Emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde araçlara takılan standart dışı egzoz ve kayıt dışı cihazlar gösterildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz modifiye araçlarla trafiğe çıkan gençlere seslenerek, cadde ve sokaklardan bu araçlar temizlenene kadar denetim yapmaya kararlı olduklarının belirtti.
Toplumun huzurunu kaçıranlara geçit vermeyeceklerini söyleyen Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, "Abart egzozlar ile ilgili vatandaşlarımızda ve bizlerde büyük bir rahatsızlık var. Netice itibariyle biz de bu şehrin içerisinde yaşıyoruz. Birçok kez gençlere ikazımızı yaptık. Biz gençlerimizi seviyoruz, onların üzülmesini istemiyoruz ama bu memlekette yaşayan toplumun huzurunu kaçırıyorlar. İnsanların çoluğu çocuğu var, hastası var, yaşlısı var. Hiç kimsenin bu insanların huzurunu kaçırmaya, asayişini bozmaya hakkı olmadığı gibi bu gençlerimizin de yoktur. Bütün arkadaşlarıma talimat verdim. Bu iş son bir tane motor, son bir tane araç kalana kadar devam edecek. Bu insanlar ne zaman şikayeti keser, huzura kavuşur, o güne kadar devam edeceğiz. Bir kez daha rica ediyorum bu gençlerden, yapmayın. Sizin zevk için yaptığınız bu şey insanların huzurunu kaçırıyor. Toplumun psikolojisini bozar hale geldi. Bu Kurban Bayramı bizim için bir başlangıç olsun ve bu işten vazgeçilsin. Siz son vermezseniz bile bizim görevimiz toplumun huzurunu ve güvenini sağlamaktır. Bu görevimize devam edeceğiz, siz de bu işten vazgeçin" diye konuştu.
Gençlerin bu işten vazgeçmesini isteyen Hüseyin Deniz, "Arkadaşlar son günlerde bu uygulamada ciddi boyutlara ulaştı. Elimize çok ilginç rakamlar oluştu. Son 20-25 günde 200'e yakın motosiklet bunun için bağlandı. 150'ye yakın otomobil bağlandı. Daha da tehlikeli olan 200'e yakın ehliyetsiz şoför yakalandı. Bunların hiçbirisi kabul edilir sayıda değildir. Biz de devletin personeli olarak buna müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" diye konuştu.

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Düzce'de modifiye araçlar trafikten men edildiDüzce'de modifiye araçlar trafikten men edildiDüzce'de modifiye araçlar trafikten men edildiDüzce'de modifiye araçlar trafikten men edildi

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