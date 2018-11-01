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Düzce'de motora giren yılan ekipleri uğraştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

Düzce'de motora giren yılan ekipleri uğraştırdı

Düzce'de, park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarmakta zorlandı.

Alınan bilgiye göre, O.A, 81 AAH 811 plakalı otomobilini 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde park etti. Bir süre sonra arkadaşıyla otomobilin yanına gelen O.A, aracının motor kısmına yılan girdiğini gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

Ekiplerin kurtarma çalışması sırasında, yılan bulunduğu yerden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

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Düzce

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