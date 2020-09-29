HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce’de motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Düzce’de motosiklet sürücülerine ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Düzce’de vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosikletler üzerine uygulama yaptı.

Düzce’de vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosikletler üzerine uygulama yaptı. Uygulamalarda 120 araç kontrol edildi. Uygulamalarda kurallara uymayan 47 motosiklet sürücüsüne ceza yazılırken 5 motosiklet trafikten men edildi.
Düzce kent merkezinde son günlerde vatandaşlar ve sürücülerden gelen yoğun şikayet üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarında motosikletlere karşı şok uygulama yaptı. Ekipler, gün boyu devam eden uygulamalarda 120 motosiklet kontrolü yaptı. Yapılan uygulamalarda ehliyetsiz motosiklet kullanan 8, kasksız motosiklet kullanan 23, sigortasız 5 motosiklete, muayenesiz 7 motosiklete ve plakasız 4 motosiklet sürücüsüne toplam 38 bin liralık cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 5 motosiklet trafikten men edildi.
Yetkililer, Düzce’de motosiklet sürücülerine karşı uygulamaların devam edeceğini belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
Bursa'da korkulu anlar! Motosikleti sırtüstü yatarak kullandı
Bursa'da korkulu anlar! Motosikleti sırtüstü yatarak kullandı
Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!
Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!
İstanbul'da şiddetli yağış! Topkapı'da altgeçidi su bastı
İstanbul'da şiddetli yağış! Topkapı'da altgeçidi su bastı
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
Türkiye'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz
Türkiye'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz
Adana'da korkunç olay! Eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Korkunç olay! Eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.