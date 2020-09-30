Düzce’de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Düzce D-100 karayolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat sabah saatlerinde D-100 karayolu İhsaniye Köyü sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine gitmekte olan Faruk T. idaresindeki 34 CIJ 106 plakalı Skoda marka otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin S.’nin kullandığı 77 EU 596 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., olay yerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



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