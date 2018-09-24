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Düzce’de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

Yığılca ilçesinde 15 dönümlük alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dibektaş köyü mevkisinde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Yığılca Orman İşletme Şefliği ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Şefliğe ait arazözler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, araçların giremeyeceği bölgede etkili olan yangına yaklaşık bin metrelik hortumları uzatarak ulaşabildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada 15 dönümlük ormanlık alanın yangından zarar gördüğü öğrenildi.

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Düzce Yığılca

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