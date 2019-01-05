Düzce'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Düzce'de, öldürüldükten sonra ormanlık alana bırakıldığı değerlendirilen, yaban hayvanları tarafından parçalanmış kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolu Şifalısu mevkisindeki ormanlık alanda ava çıkan vatandaşlar, ceset parçaları bulmaları üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaklaşık 10 gün önce öldürülerek bölgeye atıldığı değerlendirilen cesedin, yaban hayvanları tarafından parçalandığı belirtildi.

