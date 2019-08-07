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Düzce'de oto hırsızlığı şüphelilerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Düzce ve Sakarya'da 9 aracı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Düzce ve Sakarya'da, 9 aracı çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekipleri, "düz kontak" denilen yöntem yapılarak çalındığı belirlenen 9 otomobilin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerden H.Ş'nin Sakarya'nın Hendek ilçesinde, A.P'nin ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık mağduru vatandaşlar ise Düzce Emniyet Müdürlüğü garajına gelerek araçlarını teslim aldı.

Mağdurlardan Mehmet Faslı, aracının 7 Şubat gecesi Hendek ilçesinde çalındığını belirterek, "Emniyete haber verdik, sağ olsunlar. Bayram hediyesi olarak nasip bugüneymiş. Herkese çok teşekkür ederim.'' dedi.

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