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  4. Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, otobüsün bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde Adem Yazarkan idaresindeki 59 ET 508 plakalı otobüs, Düzce Gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Adem Yazarkan ile yolculardan Raziye Berberoğlu, Mehmet Uslu, Zeynep Çelik, Ayşe Çakı, Mürüvvet Tevge ve Öznur Irmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

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