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Düzce'de otomobil amblemli uyuşturucu haplar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

DÜZCE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, üzerlerinde otomobil amblemi bulunan 826 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de otomobil amblemli uyuşturucu haplar ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, üzerlerinde otomobil amblemi bulunan 826 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaca Mahallesi'nde H.U. ve Z.K.'nin yılbaşı öncesi İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuları Düzce'de satacaklarını belirledi. Jandarma ekipleri, 2 kişinin evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 826 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Farlı renk ve şekildeki hapların üzerinde otomobil amblemlerinin olduğu görüldü. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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