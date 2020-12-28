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  4. Düzce’de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Düzce’de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

28.12.2020 21:59 | Son Güncelleme:
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dereye uçarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dereye uçarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çivi Deresi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Doğan yönetimindeki 54 YT 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle 20 metre yükseklikten dereye uçarak ters döndü. Otomobilin dereye düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri ise bölgede önlem aldı. Uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarılan sürücü Müslüm Doğan, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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