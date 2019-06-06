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Düzce'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

Kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Sefa Küçük idaresindeki 81 DR 435 plakalı panelvan, D-100 Karayolu Bolu Dağı Ankara çıkış yönünde Mevlüt Dinç yönetimindeki 81 FA 784 otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Sefa Küçük, Mevlüt Dinç ile araçlarda bulunan Gülhamide Dinç, Sefa, Naşide ve Sema Dinç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Düzce Kaza

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