Düzce'de otomobil kundaklandı

Düzce'de park halindeki bir otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.
Alınan bilgiye göre, Çamköy Mahallesi Oktay Sokak'ta park halindeki, plakası ve sahibi henüz tespit edilemeyen otomobil yanmaya başladı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Bu sırada, bazı mahalle sakinleri olay yerine geldi.
Aracın kundaklandığını tespit eden emniyet ekipleri soruşturma başlattı.
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