HABER

Düzce'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Şevket Aydın idaresindeki 05 RD 940 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atilla Taşdemir idaresindeki 64 EP 126 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarparken, araçtaki Şevket Aydın, Aliviye Aydın ve Mustafa Volkan Aydın yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...
Banka personeli sayesinde dolandırılmaktan kurtulduBanka personeli sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
DAÜ’den “Araf’ta Yaşam” sergisiDAÜ’den “Araf’ta Yaşam” sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.