Düzce'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Şevket Aydın idaresindeki 05 RD 940 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atilla Taşdemir idaresindeki 64 EP 126 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarparken, araçtaki Şevket Aydın, Aliviye Aydın ve Mustafa Volkan Aydın yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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