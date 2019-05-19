Düzce'de otomobil tutkunları 1919 fidan dikti

Düzce'de otomobil tutkunlarının öncülüğünde 1919 fidan dikildi.

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Derneği (DOSOD), İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beyköy beldesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Askerler, DOSOD üyeleri ve vatandaşlar, yaklaşık 60 dönüm alana diktikleri çam, ardıç ve köknar fidanına can suyu verdi.

Bu arada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabrinin çevresine de fidan dikildi.

DOSOD Başkanı İsmail Aydın, birçok kesimin desteğiyle 1919 fidana ulaştıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür eden Aydın, "Günün anlam ve önemi dolayısıyla 1919 fidan dikimi yaptık." diye konuştu.

