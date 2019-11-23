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Düzce'de otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Düzce'de otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 BK 911 plakalı otomobil, kavşakta Zafer Albayrak (38) idaresindeki 81 BN 706 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, yoldan çıkarak durabilen hafif ticari aracın sürücüsü Albayrak ile araçtaki eşi Sevda Albayrak (35), çocukları Ahmet (14) ve Yunus Emre (7) ile 7 aylık bebekleri Kaan Albayrak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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