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Düzce’de özel öğrenciler kazanların başına geçip aşure yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

Düzce Özel Öğretim Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrenciler, Muharrem Ayı nedeniyle elleriyle hazırladıkları malzemeleri kazanlarda aşureye dönüştürdüler.Düzce’de özel çocukların meslek öğrendiği Özel Öğretim Meslek Okulu’nda eğitim gören çocuklar, Muharrem ayı münasebetiyle her yıl geleneksel hale getirilen Aşure Günününde kendi elleriyle aşure hazırladılar.

Düzce’de özel öğrenciler kazanların başına geçip aşure yaptı

Düzce Özel Öğretim Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrenciler, Muharrem Ayı nedeniyle elleriyle hazırladıkları malzemeleri kazanlarda aşureye dönüştürdüler.
Düzce’de özel çocukların meslek öğrendiği Özel Öğretim Meslek Okulu’nda eğitim gören çocuklar, Muharrem ayı münasebetiyle her yıl geleneksel hale getirilen Aşure Günününde kendi elleriyle aşure hazırladılar. Eğitmenleriyle birlikte okulun mutfağına giren öğrenciler, elleriyle hazırladıkları malzemeleri kazanlarda pişirdiler. Pişirdikleri aşureleri, okula gelen misafirlerine ikram etmek için hazırlayan öğrenciler ayrıca okulun girişinde de hazırladıkları ürünleri sergiledi. Eğitmenlerinin de yardım ettiği özel öğrenciler, kendi elleriyle aşure hazırlamaktan mutlu olduklarını söylediler.
Öğrencilerin iki gündür hazırlık yaptıklarını belirten Düzce Özel Öğretim Meslek Okulu Müdürü Gamze Derdiyok, “Çok güzel çocuklarımız var burada. Bir çok alanda öğrenim görüyorlar. 120 civarında öğrencimiz var. Biz aşuremizi 12. Sınıf yiyecek içecek bölümü öğrencilerimizle yapıyoruz. Dünden beri bunun hazırlığı içerisindeyiz. Doğradılar, hazırladılar, ıslattılar, bugünde pişirme aşamasındayız. Öğretmenlerimizin desteği ile malzemelerimizi temin ettik tam bir birlik ve dayanışma oldu. öğrencilerimiz hazırlıyor ve bittiğinde ise bunları misafirlerimize yine öğrenciler tarafından servis edilerek ikram edilecek. Evet özel özel çocuklarımız ama iyiler, başarılılar ve hayatta en güzel şekilde yerlerini inşallah alacaklar” dedi.
Öte yandan Özel Öğretim Meslek Okulu’nda normal eğitim öğretim ortamlarından yararlanamayan, hafif düzeyde zihinsel engelli bireylerin eğitsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek en az sınırlandırılmış ortamlarda özel eğitim yöntem ve araç gereçleri ile bireysel yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkında olmalarını sağlanıyor. Okulda öğrencilere temel akademik eğitimlerini verilmesinin yanında, öğrencileri günlük yaşamda kullanacakları bilgi ve becerilerle donatarak toplum içinde bağımsız yaşamalarını, temel eğitimleri sağlanan öğrencilere mesleki beceriler kazandırarak, sosyal sorumluluk bilinciyle zihinsel engellilerin de üretken bireyler olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Düzce’de özel öğrenciler kazanların başına geçip aşure yaptı

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