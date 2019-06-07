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Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de, 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Onur Kibritçi yönetimindeki pat pat diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, Onur Kibritçi ile pat patın kasasında bulunan Furkan Aktürk, Muhammed Ali Aktürk, Nurullah Çetin ve Yunus Çetin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kibritçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralıDüzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralıDüzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralıDüzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

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