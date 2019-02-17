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Düzce'de "pat pat" devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 20:39 | Son Güncelleme

Düzce'de "pat pat" devrildi: 3 yaralı

Düzce'de "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde Hüseyin Ş. (15) idaresindeki tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile aracın kasasında bulunan Abdullah (13) ve Hamdullah Güldağ (11) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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3 yaralı Akçakoca Düzce pat pat kazası

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