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Düzce’de patpatlar çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki patpatın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Akçakoca ilçesinin Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Düzce’de patpatlar çarpıştı: 2 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki patpatın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Akçakoca ilçesinin Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sevgi C.’nin kullandığı tarım aracı olan ve ulaşımda kullanılan patpat diye tabir edilen araç ile Necati A.’nin kullandığı patpat aracı çarpıştı. Her iki aracın kullanıcısı kazada yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken kazaya karışan patpatlar çekici yardımıyla çekilerek yol trafiğe açıldı.

Düzce’de patpatlar çarpıştı: 2 yaralı

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