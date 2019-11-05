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Düzce’de polis suçlulara göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri son bir ay içinde yaptığı uygulamalarda 65 bin 769 kişinin sorgusu sonucunda 107 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 31’i tutuklandı.

Düzce’de polis suçlulara göz açtırmıyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri son bir ay içinde yaptığı uygulamalarda 65 bin 769 kişinin sorgusu sonucunda 107 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 31’i tutuklandı. Yakalanan şahısların üzerinden silah, uyuşturucu, bıçak gibi suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; güvenlik ve kamu düzeni, genel sağlık ve ahlakın sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, halkın huzur ve sükununun sağlanması, suç işleme amacı olan şahıs ya da şahıslara hareket imkanının verilmemesi, emniyet ve asayişin tesisi, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla uygulamalar gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri, Ekim ayı boyunca başta kapalı mekanlar, parklar ve bahçeler ile yol kontrollerinde 65 bin 769 şahsın sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 107 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 31 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Trafik yönünden 50 bin 728 araç kontrol edilirken, 6 bin 303 araç hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.
Yapılan uygulamalarda; 9 tabanca, 4 av tüfeği, 27 kuru sıkı tabanca ve 338 adet fişek, 4 bıçak, 570 gram esrar maddesi, 0,8 gram Bonzai Maddesi ve 13 Adet Extacy hap ele geçirildiği bildirildi.

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