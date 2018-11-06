Düzce'de polis şüpheli kovalamacası

Düzce'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri İstanbul Caddesi'nde 81 AN 199 plakalı otomobili ile seyreden Cavit Kahraman'ı durdurmak istedi.

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan Kahraman, kaçmaya başladı. İki resmi, bir sivil araç ile şüpheliyi yakalamaya çalışan ekipler, cadde üzerine bir süre ring attı. Kahraman'ın kullandığı otomobil, Kiremitocağı Mahallesi Kadırga Sokak girişinde polis memuru Hakan Özdemir yönetimindeki 81 DM 016 plakalı sivil polis otosuyla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Cavit Kahraman yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Kahraman'ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kahraman'ın ilk muayenesinde 250 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Kahraman, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

