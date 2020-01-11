HABER
  4. Düzce'de polise ateş açan zanlılar ile bir polis memurunun yaralanması

Düzce'de polise ateş açan zanlılar ile bir polis memurunun yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 00:56 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Zülkif Dağlı: - "Çeşitli suçlardan 13 aranması bulunan bir şahıs ekiplerimizce takibe alınmış, şahıs araçtan inip kaçtığı sırada polis memurumuza ateş açmış ve ekiplerimiz de kendisine karşılık vermiştir. Polis memurumuzda bir sıkıntı yok. Ayağından yara aldı"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı kaçmak isterken polis ekiplerine ateş eden iki şüpheli ile bir polisin yaralanması olayıyla ilgili, "Polis memurumuzda bir sıkıntı yok. Ayağından yara aldı." dedi.

Vali Dağlı, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte olayda yaralanan ve Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru İhsan Durmuş'u ziyaret ederek sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'dan bilgi aldı.

Hastane çıkışı gazetecileri konu hakkında bilgilendiren Vali Dağlı, olayın akşam 22:30 sıralarında bir takiple başladığını söyledi.

Şüphelinin daha önce birçok suça karıştığını ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı bulunduğunu vurgulayan Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Çeşitli suçlardan 13 aranması bulunan bir şahıs ekiplerimizce takibe alınmış, şahıs araçtan inip kaçtığı sırada polis memurumuza ateş açmış ve ekiplerimiz de kendisine karşılık vermiştir. Polis memurumuzda bir sıkıntı yok. Ayağından yara aldı. Şüpheli vatandaş ise üniversite hastanesinde tedavi altına alındı. Aranmakta olan bir vatandaştı. Daha öncede birkaç kez yaralama olayına karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu bu şekilde yakalanmış oldu. Vurulan şahsın yanında bir kişi daha yakalandı. O kişi bu şahıstan uyuşturucu almak için bulunuyordu. O kişi de yaralandı, yani toplam 3 kişi yaralandı."

-Olay

Kentte polis ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen şüpheli S.M'nin aracını takibe aldı. S.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığını ve elindeki uyuşturucuyu M.K'ye sattığı öğrenen polisler, şahsı kent çıkışında durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Paşaormanı mevkisine gelindiğinde zanlılar, araçtan inerek polis aracına ateş açması üzerine karşılık verildi. Çatışma sırasında iki şüpheli ile mermi isabet eden polis memuru yaralandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı
Bursa’daki vahşetin zanlıları tutuklandıBursa’daki vahşetin zanlıları tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar! Resmen açıklandı

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar! Resmen açıklandı

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'den 'Irak'tan çekilme' açıklaması!

ABD'den 'Irak'tan çekilme' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Otogarda gündem 'evcil hayvan' kararı: Mümkün değil

Otogarda gündem 'evcil hayvan' kararı: Mümkün değil

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni görüntüleri paylaşıldı

2020'nin ilk uçuşu! Yeni görüntüler paylaşıldı

Batman'da DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı

Batman'da dev operasyon! 13 zanlı tutuklandı

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.