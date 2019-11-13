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Düzce’de polisler ile öğrencileri kaynaştıran proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla ‘Polis Öğrenci Dostluğu’ projesi başlattı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla ‘Polis Öğrenci Dostluğu’ projesi başlattı. Okul önlerinde önlem alan polisler, okulların bahçelerine girerek öğrencilerle teneffüslerde oyun oynayarak zaman geçiriyor.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş, trafik, çocuk şube ve toplum destekli polis şube müdürlüklerine bağlı ekipler, öğrencilerin okullarına daha güvenli gidip gelmeleri için okul önlerinde denetimler yapıyor. Denetimleri ‘Polis Öğrenci Dostluğu’ projesi ile birleştiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilk olarak Aziziye İlkokulu ve Ortaokulu’na giderek teneffüs aralarında çocuklarla zaman geçirmeye başladı. Bu çerçevede polis ekipleri öğrencilerle özçekim yaptı, voleybol ve futbol oynadı. Ayrıca yunus ve motosikletli trafik polislerinin motosikletlerine binme fırsatı verildi.
Proje hakkında görüşlerini dile getiren Okul Müdürü Ebubekir Yılmaz, “Polis ile çocukların kaynaşması için projenin çok güzel ve etkili olduğunu gördük. Polislerin sık sık okulumuzu ziyaret etmesini isteriz” dedi.

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