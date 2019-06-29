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Düzce'de polisler metruk binaları aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri il merkezindeki metruk binalarda madde bağımlısı ve kaçak göçmenler için arama yaptı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri il merkezindeki metruk binalarda madde bağımlısı ve kaçak göçmenler için arama yaptı.

Düzce’de 1999 depremlerinin ardından ağır hasar alan ancak kullanılmayan binalar özellikle madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Gece saatlerinde metruk binalara giren bağımlılar çevreye rahatsızlık verirken, son dönemde ülkeye kaçak yollardan giren göçmenler de metruk binalarda saklanmaya başladı. Konuyla ilgili olarak ihbarları değerlendiren Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Hırsızlık Şubesi ekipleri il merkezindeki metruk binalara şok baskınlar yaptılar. Binalara giren polisler bina içerisinde aramalar yaparken herhangi bir şahsa rastlamadılar. Ancak uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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