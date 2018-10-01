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Düzce'de restorandaki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Müşteriler arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, tarafları ayırmaya çalışan kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Düzce'de bir restoranda iki müşteri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, tarafları ayırmaya çalışan kişiyi de ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Eylül'de Çavuşlar Mahallesi'ndeki restoranda tartıştığı arkadaşı Ahmet Köklü'yü silahla öldürdüğü, araya giren Çavuşlar Mahalle Muhtarı Cengiz Başel'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ali K, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" ve "görevli polis memuruna ateş ederek öldürme teşebbüsü" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Çavuşlar Mahallesi'ndeki restoranda, 29 Eylül'de Ali K. ile Ahmet Köklü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, çalışanlar tarafından ayrılarak iş yerinin bahçesine çıkarılan ikili silahlarını çekerek birbirlerine ateş etmiş, bu sırada restoranın bahçesinde bulunan ve tarafları ayırmaya çalışan Çavuşlar Mahalle Muhtarı Cengiz Başel, göğsüne mermi isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Muhtar Başel ile silahla başından yaralanan Ahmet Köklü, hastaneye kaldırılmış, Köklü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Ali K, bölgedeki aramalar sırasında kendisini takip eden polis ekiplerine ateş açmış, olayı yara almadan atlatan polis ekipleri şüpheliyi yakalamıştı.

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Düzce cinayet zanlı

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