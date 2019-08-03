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Düzce'de sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 21:14 | Son Güncelleme

Düzce'de sağanak uyarısı

Düzce Valiliği, gece saatlerinden itibaren kent genelinde sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğünün gece yarısından itibaren Düzce ve çevresinde beklenen hava tahmin raporuna yer verildi.

Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde sağanağın gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli sağanağın etkisini göstereceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce uyarı yağış

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