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Düzce’de seçimleri Faruk Özlü kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:26 | Son Güncelleme

Düzce’de seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kazandı.

Düzce’de seçimleri Faruk Özlü kazandı

Düzce’de seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kazandı. Özlü, “Kazanan Düzce olmuştur” dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde sandıkların açılmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olan isimler de belli olmaya başladı. Bu sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanı eski Bakan Faruk Özlü oldu. Sonuçların açıklanmasıyla beraber Faruk Özlü ve AK Parti seçim zaferini Cedidiye Meydanı’nda coşkuyla kutladı. Partililerin yoğun ilgisi altında meydana gelen Faruk Özlü, partililerle zaferi kutladıktan sonra Düzce Belediyesi terasından bir konuşma yaptı. Düzce’de Cumhur İttifakı’nın kazandığını dile getiren Özlü, kendisine oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da mitinglerde kullandığı “Siyah Beyaz Bir Aşk Hikayesi” şarkısı eşliğinde partilileri selamlayan Özlü, “4 aydır bir seçim süreci yaşadık. Teşkilat mensuplarımızın katkılarıyla seçim sonuçlandı. Kazanan Düzce olmuştur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yarın yeni bir gün ve Düzce’de değişim başlayacak. Çok çalışacağız, yapamadıklarımızı yapacağız. Bize oy veren vermeyen bütün kardeşlerimizin hizmetinde olacağız. Seçim sonuçları açıklanıyor. Bu sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı olmuştur. Bundan sonraki süreçte mahalle mahalle, köy köy sizlerle birlikte olacağız. Düzce için çalışacağız, sizlerin hizmetinde olacağız. Bize, AK Parti’ye gösterilen teveccühe çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzce’de seçimleri Faruk Özlü kazandı

Düzce’de seçimleri Faruk Özlü kazandı

Düzce’de seçimleri Faruk Özlü kazandı

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