Düzce'de şehit ailesine berat verildi

Çetinkaya, şehidin Kahramanmaraş'ta yaşayan bir arkadaşından edindikleri fotoğraflardan oluşan albümü de şehidin eşi Müşerref Ay'a teslim etti.

İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, bu sırada aile bireylerine "Amacımız sizin acınızı tazelemek değil, şehidimizin gururunu yaşamak ve yaşatmaktır." dedi.

Dağlı, şehidin eşi Müşerref Ay ve anne Havva Ay'a şehitlik belgeleri ve şehidin günlüğünü teslim etti. Bu sırada anne ve şehidin eşi gözyaşlarını tutamadı.

Aile bireyleri ile bir süre sohbet eden Vali Dağlı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan şehitlik beratını baba Cemal Ay'a teslim etti.

Gölyaka ilçesi İmamlar Mahallesi'nde bulunan baba evine gelen Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya'yı, çevredeki çocuklar ve şehidin babası Cemal Ay karşıladı.

Giresun'un Dereli ilçesinde 2010 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde haziran ayında şehit olan Jandarma Er Erdem Ay'ın babası Cemal Ay'a şehitlik beratı verildi.

Vali Dağlı, aile bireylerine sabır dileyerek, "Bu acılar kolay değil ama buna dayanmak durumundayız. Başka hiçbir çaremiz yok. Allah cennette kavuştursun." diye konuştu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyarette, Çilimli Kaymakam Vekili Rumeysa Sena Kurt ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nadir Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Giresun'un Dereli ilçesinde 26 Nisan 2010'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu iki gözünde görme kaybı meydana gelen, şarapnel parçalarının etkisiyle vücudunda enfeksiyon oluşan ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan Erdem Ay, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 Haziran'da şehit olmuştu.

