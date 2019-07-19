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Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 00:15 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZIN KAYIP OLDUĞU İHBARI GELDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi hakkında bilgi almak için Düzce'de bulunan AFAD Kriz Merkezi'ne geldi.

BAKAN SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZIN KAYIP OLDUĞU İHBARI GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi hakkında bilgi almak için Düzce'de bulunan AFAD Kriz Merkezi'ne geldi. Bakan Soylu burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, aşırı yağışların sel ve heyelana neden olduğunu belirterek, ''Öncelikle geçmiş olsun. Dün akşam saat 20.30 gibi başlayan aşırı yağış olarak nitelendirdiğimiz yağışlar maalesef bir taraftan sel bir taraftan heyelanlara neden oldu. Yaklaşık şu ana kadar 24 ayrı birim etkilendi. Bu ayrı 24 ayrı birimde ulaşılabildiği kadarıyla 212 vatandaşımızın buralarda mahsur kaldığı ve saat 16.00 itibariyle 4'ü çocuk, 2'si kadın, biri de erkek olmak üzere toplam 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı geldikten sonra Esmahanım köyünde Akçakoca'da arkadaşlarımızın çalışmalarını o tarafa doğru yönlendirildi. Ben arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Bu akşam itibariyle herkes, Sayın Valimizin koordinatörlüğünde tüm birimler gayret içerisinde oldular. 4 helikopter, ardından 2 helikopter ve yine bizim emniyetin insansız keşif uçağı hala burada hem gözetlemeye hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir. Yarın sabah itibariyle özellikle bahsedilen ırmak ve dere boyunca bir çalışma gerçekleştirecekler'' dedi.
Bakan Soylu, metrekareye 161 kilogram yağmur düştüğünü ifade ederek, ''Elbette ki aşırı yağıştı. Yani 161 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz. 1 yılda Düzce'ye düşebilecek yağışın belli bir alanda 24 saatte düşmesini ölçü olarak belki değerlendirebiliriz. Tüm görevlilerimiz gerek maddi hasarlar konusunda, gerekse diğer hasarlar konusunda arkadaşlarımız yarın sabah itibariyle çalışmalarını başlatacaklar. Köylerde mahsur kalanların tamamı 135 kişi gerek toplu barınma yerlerinde, gerekse şu anda hepsinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle barındırılıyor. Yine diğer köylerde bu konuda kalmak isteyenlere gıda yardımı, su yardımı yapılıyor. En son aldığımız haber köylere ulaşım söz konusu değil şu anda'' diye konuştu.
Bakan Soylu daha sonra selden etkilenen Akçakoca'ya hareket etti.

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