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Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

DÜZCE’de kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaklaşık 4 bin kişinin felaketten etkilendiği öğrenildi.

Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor - Yeniden

Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)- DÜZCE’de kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaklaşık 4 bin kişinin felaketten etkilendiği öğrenildi. Karayolu ile ulaşımın sağlanamadığı bölgedeki vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.
Düzce’nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak hayatı felç etti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel faleketi nedeniyle Gölyaka ilçesinde Dilaver, Esmehanım, Uğurlu, Arabacı, Koçullu, Sarıyayla, Aktaş köyleri, Cumayeri ilçesinde Hamascık, Yeşiltepe, Kızılüzüm, Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Çelikdere, Dokuzdeğirmen, Üvezbeli, Taşlık, Ordulukaradere köyleri, Gölyaka ilçesinde ise Hacıyakup, Hamamüstü, Güzeldere, Aksu ve Değirmentepe köylerine ulaşım sağlanamıyor. Sel ve su baskınlarının yanı sıra heyelan da köylere karayolundan ulaşımı engelliyor.
51 KİŞİ HELİKOPTERLERLE KURTARILDI
Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'nca 4 bin kişinin etkilendiği sel bölgelerine arama ve kurtarma çalışmaları için helikopter sevkedildi. Düzce'ye gönderilen 5 helikopter ile ilk olarak gece saatlerinden itibaren Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü nehir evleri mevkiindeki 8 kişi ardından da Doğu illerinden Düzce’ye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kurtarıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 51 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Helikopterle Düzce 18 Temmuz stadyumuna getirilen vatandaşlardan bazıları 112 Acil sağlık ambulansları ile çeşitli hastanelerin acil servislerine nakil edildi. Stadyuma alınan vatandaşlara da çay ve sıcak çorba ikramı yapıldı.
Diğer yandan etkisini artırarak devam eden yağmur nedeniyle karadan kurtarma çalışmalarına henüz başlanamadı. Bu nedenle helikopterlerin sırasıyla öncelikli kadın ve çocuklar olmak üzere kurtarma çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
BARAJ BORUSU PATLADI
Akçakoca ilçesinde de Sarıkaya Barajı’nın ana su borusu patladı. Taşan sular şehir merkezini geçerek denize dökülmeye başladı. Bu sebeple Kale yolu olarak bilinen alandaki bazı ahşap iş yerleri yıkılarak denize aktı. İlçede park halinde bulunan araçlar da denize sürüklenerek kayboldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada ise 4 bin kişinin etkilendiği sel felaketi ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir."
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Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor - YenidenDüzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor - YenidenDüzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor - YenidenDüzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor - Yeniden

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