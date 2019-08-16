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Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:39 | Son Güncelleme

Sel felaketinden en fazla zarar gören Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler, bayramda ara verilen çalışmaları sürdürüyor

Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerde Kurban Bayramı dolayısıyla ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevre belediyelerden gelen ekipler, 17-18 Temmuz'da meydana gelen selin ardından hayatın normale dönmesi ve yaraların sarılması amacıyla başlatılan, Kurban Bayramı dolayısıyla ara verilen çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor.

İş makineleri ve kamyonlarla bölgede çalışma yapan ekipler, dere yatağı temizleme ve çevre düzenleme faaliyetlerine ağırlık veriyor.

Acil yıkım kararı verilen 41 evden 26'sının yıkımını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, diğer evlerin yıkılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Selde evi zarar görenlerden Huriye Nefes (64), AA muhabirine, eşi, iki oğlu ve gelinleriyle sel gecesi Esmahanım köyündeki evlerinde olduklarını anlattı.

Çok zor bir gece yaşadıklarını aktaran Nefes, şöyle konuştu:

"Gece yarısı baktım çok su geliyor dereden, evdekilere kaçalım dedim. Karşı tarafa geçtik, gün ağırınca tekrar eve geldik. Evin bahçesindeki çitlerin olduğu yere kendimizi zor attık. Ben de sele kapılıyordum, ‘Ben gidiyorum’ dedim, oğlum bana yetişti. Resmen sel ile gidiyorduk. Evden kaçamasak tamamdı. Çok şükür kurtulduk, çok korktuk. Hala korku yaşıyorum."

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