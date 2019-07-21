Düzce’de sel felaketinin yaraları sarılıyor

Düzce’de selden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da normal hayata dönmeye çalışıyor.

Düzce’de 2 kişinin cesedinin bulunduğu, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların yaraları da sarılıyor. Selden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Afetten etkilenen köylere kesintisiz bir şekilde gıda, su, temel ihtiyaç maddeleri ve hijyen maddeleri sağlanırken, sağlık hizmetlerinin de aksamaması için köylere mobil sağlık istasyonları kuruldu. Türk Kızılayı tarafından günde üç öğün yemek dağıtımı ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

“Devlet bizi yalnız bırakmadı”

Selden zarar gören Uğurlu köyünde esnaflık yapan Ali Rıza Bilgin, çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, “Bu köyde saat 8 civarlarında büyük bir sel geldi. Evlerimizi, dükkanlarımızı, çarşı içini su bastı. Su bastıktan sonra biz tepelere kaçtık. Allah razı olsun hemen kaymakamımız, valimiz, milletvekillerimiz bize destek çıktılar. Bizi mağdur etmediler. Çok şükür devlet bizi yalnız bırakmadı. Çalışmalardan memnunuz. Bir sıkıntı yaşamadık. Tabii yaralar sarılıyor. Bunlar kolay değil. Birkaç günlük iş değil, 5-10 gün sürecek gibi görünüyor” dedi.