Düzce’de sel felaketinin yaraları sarılıyor

“El ele verdik, inşallah başaracağız”

Uğurlu köyünde çiftçilikle uğraşan Çetin Tokgöz ise, “Köyümüz büyük bir sel felaketi yaşadı. Maddi kayıplarımız çok. Allah’tan can kaybımız yok. Devletimizin bütün kurumları bütün hizmetiyle burada. Normal bir hayata geçmenin peşindeyiz. İnşallah da başaracağız. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Çalışmalardan memnunuz. Devlet babamız başımızda. Allah tekrarını yaşatmasın. Kızılay bütün yemek ihtiyaçlarımızı karşılıyor. AKUT, DAKA, bütün sivil toplum kuruluşları hepsi burada. El ele verdik, kitlendik, çalışıyoruz. İnşallah başaracağız” şeklinde konuştu.

Tokgöz, tarım arazilerinin de selden zarar gördüğünü ifade ederek, “Mısır tarlalarımız battı. Fındıklıklarımız uçtu. Bunları devlet yazacak. Gerekli zararlarımızı karşılayacak veya bizim borçlarımızı erteleyecek. En önemli sorunumuz bu. Borçlarımızı ertelemeleri gerekiyor” dedi.