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Düzce’de sel felaketinin yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

Düzce’de selden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da normal hayata dönmeye çalışıyor.Düzce’de 2 kişinin cesedinin bulunduğu, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların yaraları da sarılıyor.

Düzce’de selden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da normal hayata dönmeye çalışıyor.
Düzce’de 2 kişinin cesedinin bulunduğu, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların yaraları da sarılıyor. Selden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Afetten etkilenen köylere kesintisiz bir şekilde gıda, su, temel ihtiyaç maddeleri ve hijyen maddeleri sağlanırken, sağlık hizmetlerinin de aksamaması için köylere mobil sağlık istasyonları kuruldu. Türk Kızılayı tarafından günde üç öğün yemek dağıtımı ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

“Devlet bizi yalnız bırakmadı”
Selden zarar gören Uğurlu köyünde esnaflık yapan Ali Rıza Bilgin, çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, “Bu köyde saat 8 civarlarında büyük bir sel geldi. Evlerimizi, dükkanlarımızı, çarşı içini su bastı. Su bastıktan sonra biz tepelere kaçtık. Allah razı olsun hemen kaymakamımız, valimiz, milletvekillerimiz bize destek çıktılar. Bizi mağdur etmediler. Çok şükür devlet bizi yalnız bırakmadı. Çalışmalardan memnunuz. Bir sıkıntı yaşamadık. Tabii yaralar sarılıyor. Bunlar kolay değil. Birkaç günlük iş değil, 5-10 gün sürecek gibi görünüyor” dedi.

“El ele verdik, inşallah başaracağız”
Uğurlu köyünde çiftçilikle uğraşan Çetin Tokgöz ise, “Köyümüz büyük bir sel felaketi yaşadı. Maddi kayıplarımız çok. Allah’tan can kaybımız yok. Devletimizin bütün kurumları bütün hizmetiyle burada. Normal bir hayata geçmenin peşindeyiz. İnşallah da başaracağız. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Çalışmalardan memnunuz. Devlet babamız başımızda. Allah tekrarını yaşatmasın. Kızılay bütün yemek ihtiyaçlarımızı karşılıyor. AKUT, DAKA, bütün sivil toplum kuruluşları hepsi burada. El ele verdik, kitlendik, çalışıyoruz. İnşallah başaracağız” şeklinde konuştu.
Tokgöz, tarım arazilerinin de selden zarar gördüğünü ifade ederek, “Mısır tarlalarımız battı. Fındıklıklarımız uçtu. Bunları devlet yazacak. Gerekli zararlarımızı karşılayacak veya bizim borçlarımızı erteleyecek. En önemli sorunumuz bu. Borçlarımızı ertelemeleri gerekiyor” dedi.

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