Düzce’de sel sonrası arama çalışmaları devam ediyor

Düzce ilinde meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar sonucunda kaybolan vatandaşları arama çalışmaları AFAD koordinasyonunda geniş bir ekip ile devam ediyor.

Düzce ili genelinde 17 Temmuz tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldi. Yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde 84,7 kg, Cumayeri ilçesinde 75 kg, Çilimli ilçesinde 72 kg ve Karduz Yaylasına 161,7 kg yağış düştüğü tespit edildi. Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen Köyunde 1 ağır hasarlı, 2 yapısal hasarlı ve 10 az hasarlı bina; Taşlık köyünde ise 3 az hasarlı bina olduğu tespit edildi.

18 Temmuz 2019 akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine arama çalışmalarına ivedilikle başlandı. 19 Temmuz 2019 tarihinde vatandaşlardan Fatma Töngel’in cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Arama çalışmalarına hâlihazırda 234 personel, 40 araç, 17 bot, 8 Köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam ediliyor.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerde toplam 227 vatandaş mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli bir alana sevk edildi. 227 vatandaşımız sağlık muayenesinden geçirildi. 45 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Yürütülen çalışmaların etkin koordinasyonu için 1 AFAD Mobil Koordinasyon Aracı Akçakoca’da görevlendirildi.