HABER

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 7.

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor.
Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü’nde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cesetleri daha önce bulunmuştu.
Selde kaybolan çocuklardan Kağan Töngel ve Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Bölgeye gelen çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde civarlarında ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor.
250 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam eden çalışmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de özel kıyafetlerle Melen Çayı’nda arama yapıyor.
Arama çalışmalarının yanı sıra, Esmahanım Köyü ve Uğurlu köyleri mevki’ilerinde selin getirdiği ağaçlar ve toprak, iş makineleri tarafından temizleniyor.

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

HDP'li ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da harekete geçildi! Çok sayıda kişiye...

Son dakika Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.