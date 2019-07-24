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Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Murat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Düzce’de geçen Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), önceki gün de Sanem Kaplan'ın (7) cesetleri bulundu. Dün ise Nilgün Kaplan (43) ve kızı Funda Kaplan'ın (10) cesetlerine ulaşıldı. Dün gece ara verilen Töngel çiftinin çocukları Kağan Töngel ile Nilgün Kaplan'ın ikiz kızlarından Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de suda çalışma yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor. Tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, çocukların bulunabileceği her alanı karış karış tarıyor.

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