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Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 20:59 | Son Güncelleme

YAĞIŞ SÜRESİNCE ÇALIŞMA OLMAYACAK Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yağmur yağışı süresince arama çalışmalarının yapılmayacağını açıkladı.

YAĞIŞ SÜRESİNCE ÇALIŞMA OLMAYACAK
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yağmur yağışı süresince arama çalışmalarının yapılmayacağını açıkladı. Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanağın etkili olacağı uyarısının ardından ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdiklerini söyledi. Bu kapsamda yağış süresince çalışmaların olmayacağını ifade eden Dağlı, "Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek." dedi.

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