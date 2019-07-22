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Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk, 5 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor.

Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk, 5 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor.
Düzce’de Çarşamba günü meydana gelen selden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü yapılan aramalarda, eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Fatma Töngel, önceki gün toprağa verildi. Dün de Cengiz Töngel'in (53) cesedine ulaşıldı.
Arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Hem karada hem derede hem de havadan drone ile yapılan çalışmalar, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki bölgede ve Kıran Deresi ile Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri eğitimli iz-takip köpekleri ile bölgeyti karış karış arıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya özenle bakarak kayıplara dair bir iz arıyor. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, İtfaiye ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişi bölgedeki her çalının altına bakarak arama çalışmasını sürdürüyor.
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Sel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle sahillerin ağaçlarla dolması, sahil kesimlerinde denizin çamur rengine bulanması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Plajlara, ‘18 Temmuzda yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girilmesi kesinlikle yasaktır’ tabelaları konuldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “Selden dolayı plajlar atıklarla, ağaçlarla ve kanalizasyon kaçağına karşı halkımızı ve gelen turistlerin can güvenliği için denize girmeyi geçici olarak yasakladık.” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Arama çalışmalarından görüntüler
-Detaylar
Sahilden görüntüler
Ağaçlarla dolan denizden görüntü
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/DÜZCE,(DHA)

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