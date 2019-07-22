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Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor.

Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/DÜZCE,(DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor.
Düzce’de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Töngel, önceki gün toprağa verilirken dün de eşi Cengiz Töngel'in (53) cesedine ulaşıldı.
Arama çalışmaları, bu sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, İtfaiye ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar, Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı.
Drone da kullanılan arama çalışmalarında AFAD ekipleri eğitimli iz-takip köpekleri ile bölgeyi karış karış tarıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor. DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Öte yandan sel nedeniyle Akçakoca’da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Sahillerin ağaçlarla dolması, denizin çamur rengine bulanması nedeniyle alınan karar sonrasında plajlara, ‘18 Temmuzda yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girilmesi kesinlikle yasaktır’ tabelaları konuldu.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “Selden dolayı plajlar atıklarla, ağaçlarla doldu. Kanalizasyon kaçağı da olabilir. Halkımızın ve turistlerin can güvenliği için denize girmeyi geçici olarak yasakladık” dedi.
FOTOĞRAFLI

Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyorDüzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyorDüzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyorDüzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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