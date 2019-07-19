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Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel nedeniyle kayıp olduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel nedeniyle kayıp olduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı.

Düzce’nin Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçeleri selden etkilendi. Selden en fazla Akçakoca’nın Esmahanım köyü etkilendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esmahanım köyünde 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Düzce Valiliği kaybolan 7 kişi için AFAD, jandarma ve bölgeden gelen gönüllü arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ekiplerinin sabah 06.30 itibarıyla arama çalışmalarına başladığını duyurdu.

TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Esmahanım Köyü Muhtarı Taşkın Ersoy, “Kayıp 7 kişiden henüz bir haber yok. Burada bulunanlar ile ilgili olarak ise helikopterler yardımı ile köyden tahliye işlemleri devam ediyor. Şu anda bize karayolu ile ulaşım sağlanamıyor. Akşam saatlerine doğru yolların açılmasını bekliyoruz. Ayrıca bölgede enerji kesintisi olduğu için bize ulaşabilecekleri telefonları araçlarımızı çalıştırarak şarj edebiliyoruz” dedi.

DENİZE DÖKÜLEN AĞAÇLARI TOPLADILAR
Akçakoca’da sel nedeniyle çay ve derelerin taşıdığı ağaç dalları, kalas, palet ve odunlar denize dökülürken, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu. Çuhallı Plajı’na gelenler sahile vuran odunları topladı. Bazı kişiler elektrikli testere ile odunları keserek parçalara ayırdı. Kadınlar denize girerek odunları kıyıya çıkardı. Sahilde odunları istifleyenler daha sonra evlerine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sahilde odun toplayanlar
Motorlu testereyle odunları kesmeleri
HABER-KAMERA:Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/DÜZCE, (DHA)

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