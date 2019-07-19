HABER

Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

HAVA, DENİZ VE KARADAN ARAMA ÇALIŞMASI Düzce Valiliği, selin ardından yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

HAVA, DENİZ VE KARADAN ARAMA ÇALIŞMASI
Düzce Valiliği, selin ardından yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirterek, şu ifadeler kullanıldı:
“Düzce il genelinde 17 Temmuz tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmiştir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan toplam 5 adet helikopter ile Sakarya ve Zonguldak il AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma personelleri bölgeye sevk edilmiştir. Hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup, arama çalışmalarına devam edilmektedir.”
219 KİŞİ KURTARILDI
Çalışmalar kapsamında 219 kişinin kurtarıldığı ifade edilerek, “Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir. Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde toplam 24 yerleşim birimi etkilenmiş ve elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Ekiplerce onarım çalışmaları devam etmektedir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri öğrenci yurdu içerisinde tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Türk Kızılay’ı tarafından 1500 kişilik gıda dağıtımı gerçekleştirilmiştir” İfadelerine yer verildi.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE
Kayıp kişilerden 4'ünün çoçuk, 2'sinin ise kadın olduğu belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde 84,7 kilo, Cumayeri ilçesinde 75 kilo, Çilimli ilçesinde 72 kilo ve Kardüz Yaylasına 161,7 kilo yağış düşmüştür. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 mobil baz istasyonu kurulmuştur. Akşam saatlerinde Akçakoca Esmahanım köyünden 4 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD’dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD’dan 11 personel ve 1 köpek ile 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir. Yerel koordinasyon amacıyla AFAD mobil koordinasyon aracı Akçakoca merkezde görevlendirilmiştir. Ayrıca diğer tüm çalışmaları yürütmek üzere sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç 6 köpek faaliyetleri yürütmektedir.”

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Çam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle ilgili AK Partili Kırkpınar’dan açıklamaÇam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle ilgili AK Partili Kırkpınar’dan açıklama
İlk defa drone gören ayılar böyle görüntülendiİlk defa drone gören ayılar böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Asırlık saat parçaları yeniden hayat buluyor

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son dakika! Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı! İmha edildiler

Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.